Госдума приняла закон о едином номере экстренных служб

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Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник, 22 декабря, приняли закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб.

В Госдуме отметили, что единый номер позволит скоординировать работу экстренных служб и гораздо оперативнее организовать оказание медицинской помощи гражданам, тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

«Помощь будет приходить быстрее. Действия всех служб будут объединены в единую систему «112», что позволит выиграть время для спасения человеческих жизней, а также ликвидации последствий ЧС и иных происшествий», — приводит пресс-служба Госдумы слова председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Он отметил, что основной целью системы «112» является безопасность граждан, сохранение их жизни и здоровья, сообщают "Известия".