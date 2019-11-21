Госдума принял законопроект Александра Хинштейна о пресечении незаконных полетов беспилотников
21 ноября 2019 20:43
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Угроза применения беспилотников для совершения противоправных действий возрастает, сказал зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, комментируя законопроект о наделении правоохранительных и силовых органов правом пресекать полёты беспилотных летательных аппаратов в целях защиты жизни и здоровья граждан.
Изначально предусматривалось, что пяти ведомствам — ФСО, Росгвардии, МВД, СВР и ФСБ — будет предоставлено право пресекать полет незаконно используемых беспилотников. После рассмотрения законопроекта 12 ноября во втором чтении число ведомств, которым предлагается это право, было расширено — в список было предложено добавить Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Как отметил Александр Хинштейн в своем докладе на пленарном заседании Госдумы, благодаря оперативным действия нового руководства ФСИН удалось внести поправку, необходимую для обеспечения безопасности мест лишения свободы. Пресечение проникновения беспилотников в эти спецучреждения — очень актуальный вопрос, т.к. в 2018 году было зафиксировано 42 попытки пролета, а только за 9 месяцев 2019 года — уже 39. «Летательные аппараты используются для незаконной доставки «на зону» запрещенных средств связи, наркотиков и оружия», — сообщил Хинштейн.
Законопроект был тщательно проработан. 5 ноября в Госдуме прошел Круглый стол, посвященный обеспечению национальной и общественной безопасности от незаконного использования беспилотных аппаратов.
Законопроект был поддержан на пленарном заседании Госдумы в окончательном третьем чтении и по процедуре будет рассмотрен Советом Федерации, передает hinshtein.ru.
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