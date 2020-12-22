Госдума одобрила восстановление системы вытрезвителей

162

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей.

Согласно документу, регионы смогут создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции — доставлять в них пьяных граждан.

Первое чтение законопроекта состоялось еще в ноябре прошлого года, второе прошло 15 декабря. Ночь в вытрезвителе будет стоить в среднем 1,5 тыс. руб., цену будет устанавливать каждый регион. Вытрезвители в России на федеральном уровне не существуют с 2011 года, сообщает Коммерсантъ.

Фото pixabay.com