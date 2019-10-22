Госавтоинспекция информирует о порядке оформления ДТП по «Европротоколу»
22 октября 2019 17:45
96
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.
Водители, причастные к такому ДТП, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. Они могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, оформив документы о ДТП (извещение о ДТП, заполненное в двух экземплярах водителями) без участия сотрудников ГИБДД, в случае одновременного наличия следующих обстоятельств:
1) ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами), гражданская ответственность владельцев которых застрахована;
2) в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам;
3) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП и зафиксированы в извещении о ДТП, заполненном водителями транспортных средств причастных к ДТП.
В извещении о ДТП указываются сведения об отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств либо о наличии и сути таких разногласий.
Заполненное извещение о ДТП направляется водителями страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня ДТП. Потерпевший направляет страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, свой экземпляр вместе с заявлением о прямом возмещении убытков.
Указанные положения также распространяются на ДТП с участием транспортного средства, которое зарегистрировано в иностранном государстве и гражданская ответственность владельца которого застрахована в рамках международных систем страхования (грин кард).
В случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, размер страхового возмещения не может превышать 100 тысяч рублей.
Извещение о ДТП также может быть составлено в виде электронного документа. Извещение о ДТП в виде электронного документа составляется с использованием федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) по форме, установленной Банком России.
Дополнительно сообщаем:
При оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции для получения страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей (при наличии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств ДТП, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств), либо страхового возмещения в пределах 400 тысяч рублей (при отсутствии таких разногласий) данные о ДТП должны быть зафиксированы его участниками и переданы в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, одним из следующих способов:
1) с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт ДТП и координаты места нахождения транспортных средств в момент ДТП;
2) с использованием программного обеспечения (приложений), в том числе интегрированного с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, передает пресс-служба ГИБДД Самары.
Фото: Твиттер
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 октября 2019 19:00
В Московском метрополитене сняли видео, высмеивающее мэнспрединг — привычку мужчин сидеть в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами. Социум
318
22 октября 2019 18:33
Помещение, площадью 370 квадратных метров для уникального проекта администрация Самары отдала в безвозмездное пользование. Социум
100
22 октября 2019 18:26
По оценкам архитекторов, присвоение статуса исторического поселения отнюдь не «закрывает» старый центр для застройки, а наоборот, придаёт новые... Социум
110
Здравоохранение
21 октября 2019 23:40Виниры на зубы – особенности
В современном мире далеко не каждый может похвастать идеальной белоснежной улыбкой. Зубной ряд у большинства людей далек от совершенства. Здравоохранение
42
21 октября 2019 23:39Установка брекетов – особенности
Каждый мечтает о белоснежной, ослепительной улыбке. Далеко не у каждого к сожалению, ровные и красивые зубы. Здравоохранение
34
20 октября 2019 10:32
Компания SOSMEDTRANS предлагает специальные услуги. Это транспортировка лежачих больных в Москве. Кому может понадобиться такая услуга? Здравоохранение
40
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14625
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14525
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14539
Туризм
17 октября 2019 11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров. Туризм
311
14 октября 2019 10:34
Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA. Туризм
112
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
90
Образование
22 октября 2019 15:09
Для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов. Образование
131
21 октября 2019 10:31
В Самарском университете разработан специальный программный комплекс для автоматического зондирования общественного мнения в Интернете - “Социальный... Образование
252
17 октября 2019 12:57
Самарский технический университет завершил торги на капитальный ремонт здания. Образование
463
Культура
22 октября 2019 17:54
В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов к опере «Женитьба Фигаро» Моцарта, балету Л. Минкуса «Дон Кихот», к опере Россини... Культура
98
21 октября 2019 18:06
В антракте спектакля в Колонном зале состоялся эксклюзивный просмотр документального фильма о великой балерине «Алла Шелест. Культура
293
18 октября 2019 13:34
Выставка о жизни и творчестве двух художников, работы которых сегодня актуальны и очень интересны ценителям живописи, проходит в рамках Дней Мексиканской... Культура
446
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15279
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
212
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
270
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
258
Видео
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
0
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
376
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
421
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
961
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
638
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
575
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1077
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1749
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1213
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1483
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1672
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1129
Мероприятия