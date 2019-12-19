Госавтоинспекция Самарской области информирует

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Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности в период новогодних праздников будет осуществляться 31 декабря 2019 года, 3 и 8 января 2020 года во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Самарской области в режиме полного рабочего дня.Начиная с 9 января 2020 года прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы указанных подразделений, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.