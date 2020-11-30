«Горячая линия» по вопросам реализации прав граждан в сфере ЖКХ приглашает самарцев

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30 ноября в аппарате Уполномоченного по правам человека стартует «горячая линия» по вопросам реализации прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Консультации по телефону 8(846)3372903

Задать вопросы и получить правовые консультации по решению ситуаций, сложившихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, от которой зависит качество жизни каждого человека – можно будет с 30 ноября по 11 декабря.

Состояние дворов и подъездов, уборка территорий от снега, очистка крыш и в целом - качество оказания коммунальных услуг: специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека разъяснят гражданам их права в сфере ЖКХ, а также предоставят рекомендации по мерам, которые необходимо предпринять для устранения нарушений и, при наличии оснований, окажут содействие в этом.

Напоминаем, что во исполнение рекомендаций Минтруда России, с целью профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции личный прием граждан Уполномоченным по правам человека временно переведен в дистанционный режим с использованием средств связи. Ежедневно организованы дежурства сотрудников аппарата, по телефону специалисты окажут правовую помощь – это консультации по направлению запроса, подаче ходатайства, обращения.