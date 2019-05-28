«Горячая линия», помощь волонтеров, компенсационные выплаты: Как Самара переходит на цифровое ТВ
28 мая 2019 14:19
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В понедельник, 27 мая, в пресс-центре «Самарской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная переходу Самарской области на цифровое телерадиовещание.
Через 5 дней, то есть 3 июня, в Самарской области и еще в 35 субъектах Российской Федерации состоится отключение аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание.
Цифровое телевидение отличается четкостью и яркостью изображения, при этом не предусматривает абонентской платы. Благодаря развитию технологий в любой точке страны можно бесплатно смотреть до 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов. Это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ-Центр», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
«Это действительно важнейшее событие в жизни нашей страны, технологический прорыв – мы переходим на цифровое телевещание. 99,3% нашего населения сегодня получают эту услугу, получают новые качественные сервисы», - отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.
Для подключения к цифровому телевидению нужны дециметровая антенна (коллективная или индивидуальная), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2 (обычно это телевизоры, выпущенные после 2012 года), либо аналоговый телевизор, цифровая приставка данного формата и антенна. После подключения необходимого оборудования нужно выполнить автоматический поиск программ.
В случае, если настроить телевизор на прием цифровых каналов не получается можно позвонить по телефону «горячей линии» - 8-800-220-20-02, где специалисты помогут с настройкой. С подробной инструкцией по подключению можно ознакомиться и на сайте.
Пожилым людям подключиться к цифровому телевидению помогают добровольцы. В Самаре создан волонтерский штаб, в который входят 400 человек. Все они прошли обучение и уже оказывают необходимую помощь.
«Волонтеры приходят в том случае, если вы сделали такую заявку по телефону «горячей линии» 8-800-707-61-23 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00), - уточнила начальник отдела молодежной политики Департамент культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара Екатерина Щинина. - В настоящее время в волонтерский штаб в день поступает около 70 заявок. После отключения аналогового телевидения их количество возрастет, поэтому если вы позвали волонтера, но справились с подключением самостоятельно – отмените, пожалуйста, заявку».
По состоянию на 27 мая в волонтерский штаб поступило около 1 000 заявок. Помогать с подключение цифрового ТВ волонтеры будут до 30 ноября.
Особое внимание уделяется социально незащищенным гражданам. Для этой категории населения предусмотрена возможность однократного возмещения затрат в виде компенсации расходов за приобретенное оборудование, но не более 1200 рублей.
Право на получение выплаты имеют граждане, являющиеся в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года получателями одной из мер социальной поддержки:
- ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей;
- денежные выплаты по социальному контракту;
- ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей для малообеспеченных граждан;
- материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Для получения компенсационной выплаты необходимо обратиться в период с 01.04.2019 по 30.11.2019 в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту регистрации или в любое отделение МФЦ. Подробнее о том, какие документы нужно предоставить и ознакомиться с адресами пунктов, где принимают заявление можно ознакомиться по ссылке .
«На сегодняшний день право на компенсационную выплату имеют более 5 000 человек. Каждого такого гражданина мы проинформировали письменно, - рассказала заместитель главы г.о. Самара - руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара Ольга Слесарева. – Более того, социальные работники прошли всех граждан, к которым они прикреплены. Это более 10 000 человек. С каждым из них мы проговорили о переходе на цифровое ТВ. С теми, кому нужна была помощь, мы составили заявку и в настоящее время волонтеры вместе социальными работниками помогают им подключить цифровое ТВ», передает пресс-служба горадминистрации.
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