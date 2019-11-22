Городские власти просят самарцев бережно относиться к обновлённым городским пространствам

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В любимом всеми нами сквере Фадеева, территория которого полностью благоустроена и обновлена в этом году, к сожалению, происходят случаи вандализма. За последние несколько дней сломана часть забора и сидения на спортивной площадке.Обновлённый сквер - результат стараний инициативных жителей района. Мы вместе с вами мечтали об этом, вместе создавали проект, учитывали каждое замечание и предложение и именно с вашим участием он был реализован.Давайте сохраним то, что сделано на долгие годы для вас и ваших детей. Давайте бережно относиться ко всем сооружениям, в том числе к спортивной площадке.На создание этого общественного пространства потрачены значительные бюджетные средства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и огромные силы и старания активных горожан.Просим вас не оставаться равнодушными и сохранить любимый городской сквер!Администрация городского округа Самара.