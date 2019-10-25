Города России переходят на новую модель рынка тепла

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Крупнейшие города Самарской области могут перейти на новую модель рынка тепла. Она предусмотрена последней редакцией закона "О теплоснабжении", разработанной Министерством энергетики РФ. Переход на нее пока добровольный, но находится на контроле рабочей группы "Энергетика" Государственного совета России. Высший совещательный орган страны составил список городов, которым рекомендовано в первоочередном порядке принять у себя методику длярешения проблем с теплоснабжением. К таким городам отнесли в том числе Самару, Новокуйбышевск и Тольятти.Новая модель предполагает определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО), ответственной за тепловую инфраструктуру в системе теплоснабжения. ЕТО должна заключить с муниципалитетом соглашение о развитии теплового узла. За неисполнение и недопоставку энергоресурса предусмотрены штрафы.Другим важным компонентом модели является ценообразование по методу "альтернативной котельной". Этот метод устанавливает для всех поставщиков цену на тепло по справедливой математической формуле. Она фиксируется на одном уровне – а если текущий тариф выше, то происходит "заморозка" платежа на несколько лет.Долгосрочное закрепление цены позволяет изменить подход к финансированию развития теплоснабжающей инфраструктуры. Новая модель с 1 января 2020 года уже будет внедряться в Ульяновске и Барнауле. Благодаря этому в отопительные системы каждого города будет инвестировано до 8 млрд рублей. Такой уровень вложений в долгосрочной перспективе позволит городам уйти от перебоев с теплоснабжением, не повысив при этом ценовое давление на потребителя.Включение Самары, Новокуйбышевска и Тольятти связано с плохим состоянием тепловых сетей и необходимостью масштабных инвестиций для достижения безаварийной работы – вложения в тепловые сети трех городов могут достичь 50 млрд рублей до 2034 года. При нынешней системе тарификации такой объем приведет к росту тарифов на тепло до 40%. Чтобы избежать этого, установить цену на теплоснабжение на приемлемом уровне и при этом снизить аварийность,крупнейшие города Самарской области могут в ближайшее время перейти на новую модель рынка тепла.