Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

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По словам Горбачева, он "не хочет навязываться в советчики" и лишь изредка позволяет себе отправить короткое послание. Кроме Путина, экс-президент также писал недавно Эммануэлю Макрону."На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", — сказал политик.Он подчеркнул, что "никуда не прячется" и не скрывает своего мнения, которое высказывает в интервью и статьях, публикующихся в России и за рубежом."Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров", — заключил он.В интервью он также поделился мнением о милитаризации, ДРСМД, ядерной угрозе и пренебрежении международным правом.Фото из открытых источников