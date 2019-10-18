Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
18 октября 2019 11:48
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По словам Горбачева, он "не хочет навязываться в советчики" и лишь изредка позволяет себе отправить короткое послание. Кроме Путина, экс-президент также писал недавно Эммануэлю Макрону.
"На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", — сказал политик.
Он подчеркнул, что "никуда не прячется" и не скрывает своего мнения, которое высказывает в интервью и статьях, публикующихся в России и за рубежом.
"Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров", — заключил он.
В интервью он также поделился мнением о милитаризации, ДРСМД, ядерной угрозе и пренебрежении международным правом.
Фото из открытых источников
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