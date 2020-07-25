Голубев рассказал о состоянии пострадавшего от грабителей экс-главы "Ростсельмаша"

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"Сегодня доктора разрешили навестить в больнице Юрия Александровича Пескова. Вопреки обстоятельствам, настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались. Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но все еще остается тяжелым", - написал Голубев.Ранее Песков был переведен в ростовскую областную клиническую больницу после разбойного нападения на его дом в Азовском районе Ростовской области.Нападение произошло 19 июля, была убита пожилая сестра Пескова. Возбуждено уголовное дело. Великолукский городской суд Псковской области в среду заключил под стражу двух уроженцев города Азова Ростовской области Евгения и Сергея Кизименко, подозреваемых в нападении на дом Пескова. Мужчины также обвиняются в нападении на великолукского предпринимателя. При задержании у подозреваемых обнаружено и изъято имущество, похищенное в ходе совершения преступлений и принадлежащее потерпевшим.Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Героя Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.Фото из открытых источников