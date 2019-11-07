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Новости /  Общество /  Социум  

Главу Комитета солдатских матерей сняли с поста после слов о бойне в Забайкалье

7 ноября 2019 23:44
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Она заявила, что причиной, по которой Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, стало его увлечение компьютерными играми. Вот только другие члены комитета с ней не согласны.
Председателя Комитета солдатских матерей (КСМ) Флеру Салиховскую со скандалом отстранили от должности, передает life.ru. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя организации Андрея Курочина. Причиной стало утверждение Салиховской по поводу конфликта в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. Напомним, что, с её слов, причиной трагедии стали отнюдь не дедовщина и издевательства, пережитые стрелком, или неуставные отношения в армии в целом, а... компьютерные игры.

Отметим, что решение о досрочном прекращении полномочий Салиховской было принято ещё 2 ноября. Но пока Минюст не зарегистрирует это изменение, Салиховская будет числиться председателем в выписке ЕГРЮЛ, но она "не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления". 



Фото:   ТАСС
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Комментарии



Социум
7 ноября 2019  23:44
Она заявила, что причиной, по которой Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, стало его увлечение компьютерными играми. Вот только другие члены комитета с ней не согласны.
Главу Комитета солдатских матерей сняли с поста после слов о бойне в Забайкалье
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