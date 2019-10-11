Главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов назначен художественным руководителем театра

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– лауреат первой премии и специального приза VII международного конкурса оперных дирижеров имени Луиджи Манчинелли в Италии (2016). С отличием окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, работал дирижером театра «Санктъ-Петербургъ Опера», Государственного академическогосимфонического оркестра Республики Беларусь. Является дирижером Государственного академического русского оркестра имени Василия Андреева, сотрудничает с российскими и зарубежными оркестрами.С 2011 года работает в Самарском академическом театре оперы и балета, где вскоре выпустит как дирижер-постановщик свой 15-й спектакль: балет«Бахчисарайский фонтан». Осуществил в театре постановку двух мировых премьер. В 2017 году назначен главным дирижером Самарского академического театраоперы и балета. За два года работы Евгения Хохлова в должности главного дирижера труппа театра существенно укрепилась молодыми вокалистами имузыкантами, которые активно входят в репертуар театра, участвуют в премьерах и фестивалях.В 2018 году организовал на базе театра постоянную Молодежную оперную программу, которая занимается подготовкой молодых вокалистов Самарской губернии для профессиональной работы в театре. Привлек в театр меценатов и инвесторов. Участвовал в создании фонда поддержки и развития искусства и культуры «TЕ-АРТ», содействующего реализации проектов театра. Стал инициатором и организатором гастролей труппы оперного театра в Мариинском театре в ноябре 2019 года.Под руководством Евгения Хохлова труппа театра приняла участие в XXV Фестивале Российской национальной театральной премии «Золотая маска» с премьерой 2018 года – уникальным балетом «Эсмеральда» – на сцене Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (февраль 2019), в Фестивале «Летние балетные сезоны» на сцене Российского академического молодежного театра (Москва, июль 2019), IV Фестивале Ассоциации музыкальных театров «Видеть музыку» с оперой «Джанни Скикки» на сцене театра «Геликон-опера» (Москва, сентябрь 2019).Евгений Хохлов – художественный руководитель и идейный вдохновитель проходящих в театре оперных фестивалей, в том числе фестиваля к 160-летиюДжакомо Пуччини (2018) и фестиваля оперного искусства «Имена» (2019), которые стали значительным событием в культурной жизни губернии, познакомивсамарского зрителя с лучшими исполнителями, представляющими русскую вокальную школу на главных оперных сценах мира.В 2019 году номинирован на Национальную оперную премию «Онегин» в категории «Музыкальный руководитель» за оперы «Богема» и «Джанни Скикки»,выпущенные с промежутком менее чем в две недели в рамках оперного фестиваля к юбилею Джакомо Пуччини, передает пресс-служба облправительства.