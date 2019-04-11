Глава региона пообщался с ветеранами и коллективом РКЦ «Прогресс»

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Именно на нашем космическом корабле "Восток-1" 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты. Полёт в космическом пространстве продлился час 48 минут.Сегодня, в канун профессионального праздника руководство РКЦ «Прогресс» проводит научно-технический совет. Также коллектив и ветераны предприятия возложили цветы к мемориальной доске легенде ракетостроения, Герою Соцтруда генеральному конструктору Дмитрию Ильичу Козлову.Сотрудников предприятия - флагмана космической отрасли не только СО, но и всей России - с Днем космонавтики на торжественном заседании НТС поздравил губернатор Дмитрий Азаров.Глава региона также пообщался с ветеранами и коллективом предприятия в цеху окончательной сборки."Сегодня, как и в предыдущие годы, не только я, но и все жители СО гордятся достижениями наших предприятий аэрокосмической отрасли, и в первую очередь - флагманом РКЦ "Прогресс",- отметил Дмитрий Азаров. Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам."Космическое лидерство, достигнутое предыдущими поколениями ракетостроителей, мы обязаны сохранить. Взяв на вооружение героический труд ветеранов, их самоотверженность, мы просто обязаны сохранить за нашей страной космическое лидерство, преумножая труд поколений", - отметил губернатор."Это амбициозная и непростая задача в условиях быстроменяющегося времени. Я рассчитываю, что нынешнее поколение сотрудников предприятия с этой задачей справятся. Для этого есть всё, - уверен Дмитрий Азаров, - мощная производственная база, научно-технологический, кадровый потенциал".Глава региона подчеркнул, что у предприятия большие планы, в том числе по разработке ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Комплексные испытания должны начаться уже в 2022 году - запланирован первый пуск с космодрома Байконур."Это масштабная,перспективная программа. От этой работы зависит будущее не только РКЦ "Прогресс", аэрокосмического кластера СО, а космическая программа России в целом. Сроки исполнения - довольно сжатые. Мы все понимаем, как мало времени осталось. Но я не сомневаюсь, что вы достойно справитесь с этой задачей", - заключил Дмитрий Азаров.Губернатор заверил, что Правительство СО готово оказать предприятию всемерную поддержку."В этой работе наше общее будущее - будущее нашего региона, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Нужно сделать все,чтобы с задачами справиться. Здесь нужна полная мобилизация и самоотверженный труд".Новый вызов, стоящий перед РКЦ "Прогресс" - перевод предприятия на новый технологический уклад."Только это позволит сохранить конкурентоспособность в быстро меняющимся мире", - уверен глава региона.Здесь, по словам Дмитрия Азарова, "крайне важно, чтобы руководство Роскосмоса и предприятия было уверено в принимаемых решениях, не теряя на этом этапе специалистов, которых потом будем заново собирать, о которых будем жалеть. Этого допустить нельзя", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.