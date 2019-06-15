Глава автономии цыган озвучила свою версию конфликта в Чемодановке
15 июня 2019 20:11
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По ее словам, инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду.
"Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку – об этом нигде не пишут. Ведь они же пришли к цыганам в дом", – сказала она НСН.
Деметр считает, что сельчане устроили самосуд, хотя причина конфликта "не стоила выеденного яйца". Она назвала массовую драку "безобразным поступком со всех сторон".
Ранее в УМВД по Пензенской области сообщили, что между жителями Чемодановки возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что представители цыганской общины якобы приставали к дочерям местных жителей и это послужило причиной потасовки. В результате конфликта погиб один человек и несколько пострадали.
В пятницу вечером в Чемодановке прошел сход граждан, на котором губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и заверил, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. Местные жители во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В селе под руководством губернатора создали оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых.
Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"/РИА Новости
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