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Глава "Церкви последнего завета" заявил о непризнании вины

22 сентября 2020 18:38
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Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".

Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, не признает вину в создании религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над людьми. Об этом сам Тороп заявил журналистам перед судебным заседанием по избранию ему меры пресечения, передает ТАСС.

"Я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное", - сказал Тороп.

Он добавил, что выдвинутые против него обвинения беспочвенны. "Я удивлен, что так можно было такое придумать, это надо какую-то заинтересованность иметь, специальную", - подчеркнул глава организации.

Центральный районный суд Новосибирска во вторник начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения задержанным в Красноярском крае членам "Церкви последнего завета". Заседание пройдет в закрытом режиме.

Задержание руководителей "Церкви последнего завета"

Утром во вторник сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". По данным СК, с 1991 года по 22 сентября 2020 года Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство этой организацией. Им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам").

По данным СК, задержанные руководители общины в целях извлечения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой "Обители рассвета" в Курагинском районе на юге Красноярского края. По данным адвокатов Торопа, сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

 

Фото:  Кирилл Кухмарь/ТАСС

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В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
22 сентября 2020  12:23 
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
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Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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