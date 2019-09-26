Глава Русской Православной церкви провел всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе в Тольятти

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В четверг, 26 сентября, в канун православного праздника – Воздвижения Животворящего Креста Патриарх Московский и Всея Русивозглавил всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Спасо-Преображенском соборе. На праздничном богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, Губернатор Самарской области, первые лица региона и прихожане собора.Всенощное бдение – особый вид богослужения, который совершается накануне великих праздников и воскресных дней. Во время торжественного богослужения в тольяттинском Спасо-Преображенском соборе звучало множество вдохновенных молитв и песнопений, прославляющих Крест Господень. По окончании священного обряда Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к пастве и преподал благословение прихожанам.«Важно, что не только человеческими и земными заботами обеспокоены жители града, возводя замечательные постройки для труда и жизни. Но как важно, что в этом городе строится и Божий храм и существует замечательное православное учреждение, объединяющее молодёжь, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. — Божий храм укрепляет как молодых, так и людей любого другого возраста верой в Господа».Кафедральный храм Тольяттинской епархии является одним из самых больших и живописных в Автограде. Спасо-Преображенский собор, который вмещает порядка трех тысяч прихожан, включает в себя главный алтарь в честь Преображения Господня, южный – в честь святителя Николая Чудотворца и северный – в честь сорока мучеников Севастийских. Особенностью храма является сочетание византийской и русской, изразцовой мозаики: мозаичные иконы отделаны керамическими изразцами, изразцы установлены так же под карнизами, закомарами и в нишах. Кроме того, иконостас для храма был изготовлен в иконописной мастерской Новоспасского монастыря. Первый камень, заложенный при строительстве Спасо-Преображенского собора, привезен со святой горы Фавор, передает пресс-служба облправительства.