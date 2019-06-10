Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
10 июня 2019 23:45
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«Отсутствие диалога, а по сути дела, с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально», — указал Жаров в ответ на вопрос, сколько еще времени российские власти будут готовы ждать выполнения требований законодательства от соцсети.
Он напомнил, что Россия «демонстрирует намерение найти решение» и с другой американской компанией — Google — оно было найдено. «Не точно так, как закон требует, компания так и не подключилась к системе для фильтрации ссылок из единого реестра запрещенных сайтов, но мы нашли техническое решение, которое нас устраивает», — отметил руководитель Роскомнадзора.
На Facebook Inc. (владеет одноименной социальной сетью, сервисами Instagram и WhatsApp) распространяются следующие требования российского законодательства:
- По закону «О персональных данных» компания должна хранить данные российских пользователей на территории страны.
- По «закону Яровой» компания должна хранить также аудиозаписи разговоров пользователей и их переписку и предоставлять их по требованию правоохранительных органов вместе с информацией, необходимой для расшифровки коммуникации, если она шифровалась.
- Наконец, Facebook должна была предоставить Роскомнадзору информацию для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ, интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями).
Facebook не выполняет ни одно из перечисленных требований. При этом ранее в России были заблокированы такие крупные зарубежные сервисы, как LinkedIn и Telegram, за невыполнение одного из перечисленных требований.
В середине апреля суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. руб. за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных россиян, пользующихся этой соцсетью. Аналогичный штраф ранее был выписан Twitter. Как заявлял глава Роскомнадзора, обе соцсети могут быть заблокированы на территории России через девять месяцев за отказ предоставить ведомству указанные данные.
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина». «У меня складывается впечатление, что руководство компании находится под жестким прессингом на западных рынках», — предположил он.
В то же время руководитель Роскомнадзора отметил, что нужно учитывать, что у Facebook десятки миллионов пользователей в России. Невыполнение требований российского законодательства может продолжаться до тех пор, пока Facebook не представляет «реальной угрозы национальной, корпоративной и личной безопасности».
По данным Mediascope, на январь этого года Facebook с учетом Instagram и WhatsApp занимала четвертое место в России по размеру аудитории среди интернет-холдингов. У Facebook было 40,5 млн пользователей в возрасте 12–64 года в городах с населением более 100 тыс. человек. Его опережали Google (44,5 млн), Mail.Ru Group (43,8 млн) и «Яндекс» (42,3 млн).
До конца июля в Госдуму могут внести законопроект, меняющий систему наказаний для интернет-компаний, нарушающих российское законодательство, говорил ранее Александр Жаров РБК. Проект может ввести крупные штрафы для нарушителей размером в миллионы рублей. Если закон одобрят, такой инструмент будет использоваться «до момента включения самого грозного инструмента — ограничения доступа к ресурсу».
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