Глава МЧС России вручил Олегу Бойко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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10 сентября, под председательством Министра МЧС России Евгения Зиничева состоялось заседание коллегии МЧС России, в котором приняли участие руководители структурных подразделений, территориальных органов и учреждений ведомства. В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования работы психологической службы МЧС до 2022 года. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу представила основные итоги службы за 2015-2018 годы. Так, в указанный период специалисты службы приняли участие в ликвидации 53 крупномасштабных ЧС. Создана и развивается система взаимодействия между специалистами психологической службы МЧС России и психологами организаций территориальных подсистем РСЧС. Продолжается работа по развитию системы оказания дистанционной психологической помощи населению с помощью телефона и официального сайта.Кроме того, в указанный период разработаны и утверждены 9 нормативных правовых актов и методических документов различного уровня, регулирующих деятельность учреждения. Разработано 19 научно-методических пособий и рекомендаций по всем направлениям деятельности.По окончании заседания Министр МЧС России Евгений Николаевич Зиничев вручил начальнику Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору внутренней службы Олегу Васильевичу Бойко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает пресс-служба облМЧС.