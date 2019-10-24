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Первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской областипосетил с рабочим визитом Клявлинский район, где продолжилось обсуждение реализации крупнейшего инвестиционного проекта в сфере АПК по строительству молочной фермы. В работе принял участие и глава района, который по состоянию здоровья находится на больничном, но почти ежедневно старается бывать на рабочем месте.Вместе с тем глава Клявлинского района Иван Соловьев может стать почетным гражданином Самарской области.О такой возможности в ходе заседания регионального правительства высказался губернатор. Глава Самарской области отметил, что Иван Николаевич Соловьев всю жизнь посвятил родному району, пройдя путь от рядового колхозника до главы Клявлинского района, которым является уже много лет, неизменно пользуюсь доверием односельчан.«Отдельно хочу отметить, что ко мне обращались уже несколько человек по поводу того, что Иван Николаевич стал бы достойным претендентом на выдвижение на присвоение ему заслуженного звания Почетный гражданин Самарской области. Я считаю это абсолютно справедливым. Если бы такое предложение поступило, я бы его поддержал. Понятно, оно требует дополнительного обсуждения общественности и т.д. Но Иван Николаевич — человек, который всю жизнь отдал родному району, Самарской земле. На мой взгляд, он достоин этого звания Почетный гражданин Самарской области», - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.