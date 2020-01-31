Глава Керчи во второй раз подала в отставку

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"Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления председателя городского совета о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета", — сказал он РИА Новости.Он также прокомментировал слова Хужиной об отзыве заявления, предположив, что они были продиктованы эмоциями."Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма", — подчеркнул вице-спикер.Накануне стало известно, что Хужина написала заявление об увольнении, но позже она заявила, что сделала это, "поддавшись сиюминутной женской слабости", и останется на своем посту.Глава Керчи и ее заместительница Лариса Щербула подали в отставку на фоне скандала, разразившегося вокруг поздравления живущих в городе блокадников. В день снятия блокады Ленинграда, 27 января, делегация горсовета во главе с Хужиной посетила ветеранов и вручила им медали, цветы и специально испеченные к этой дате караимские пироги, которые на фото выглядели как обычные батоны белого хлеба. Пользователей соцсетей особенно возмутили снимки, на которых видно, что в квартирах блокадников чиновницы даже не снимали шубы.Власти Крыма резко раскритиковали это "поздравление". Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Хужина и ее заместительница должны быть уволены. Когда же стало известно, что глава Керчи передумала увольняться, Аксенов назвал ее действия "ересью и самодурством" и пообещал лично присутствовать на заседании горсовета, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе.Фото: горсовет-керчь.рф.