Глава Чувашии впервые прокомментировал инцидент с прыжками спасателя за ключами

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«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям [пожарным] и их труду, поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — заявил Игнатьев.Он указал, что пожарная техника в республику закупается за счет консолидированного бюджета республики, причем за последние три года из бюджета Чувашии на оснащение местных пожарных было направлено 337 млн руб. Игнатьев также напомнил, что в 2010 году лично участвовал со спасателями в тушении лесных пожаров: «Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие, дружеские отношения сложились».23 января во время смотра аварийно-спасательной техники Игнатьев вручал сотрудникам МЧС ключи от пожарных машин и заставил одного из офицеров подпрыгнуть за ними. В пресс-службе чиновника сообщили, что Игнатьев был лично знаком с пожарным и что все происходило «на позитивной ноте».Глава МЧС Евгений Зиничев назвал действия главы Чувашии недопустимыми и неэтичными. «Единая Россия» пообещала рассмотреть вопросы исключения Игнатьева из партии и его соответствия занимаемой должности.Фото: Антон Новодережкин / ТАСС/РБК