Гитарист Queen почтил память Алексея Леонова: Потеряли героя

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— Алексей Леонов был первым человеком, который прогулялся в космосе, и был бы первым человеком на Луне, если бы русские не потеряли свой импульс в космической гонке. Алексей был удивительно совершенным человеком — учёным, художником и лидером, — пишет музыкант.Мэй рассказал, что многократно общался с Леоновым на фестивале STARMUS, где через искусство популяризируют астрономию, освоение космоса, физику, химию и биологию.— Он был забавным и относился к своим достижениям с невероятной скромностью. Всегда находил время на рисование, общение с детьми, — рассказывает свои воспоминания о Леонове Мэй.Фото из открытых источников