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Новости /  Общество /  Социум  

Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму

8 ноября 2019 15:12
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В Гидрометцентре пояснили, что предстоящая зима будет теплее, чем обычно, примерно на 1 градус.
Предстоящая зима будет лишь ненамного теплее климатической нормы, заявили РБК в Гидрометцентре России. По словам начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александра Голубева, в Центральном регионе России температура воздуха предстоящей зимой будет выше средних многолетних значений примерно на 1 градус.

«Она будет чуть выше нормы по климату. Это не значит, что она будет совсем теплой, — колебания, конечно, будут, и морозы, и оттепели будут. Но в целом температура зимой будет немного выше нормы», — сказал Голубев.

Накануне, 7 ноября, ИА «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос» сообщило, что «грядущая зима в Центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений», и предложило ввести в связи с этим термин «вишневая».

Голубев предположил, что в центре погоды «Фобос» предстоящую зиму назвали «вишневой» в связи с раскраской карты при составлении прогноза погоды.

«На карте регионы закрашиваются в розовый цвет. Если большое отклонение в положительную сторону, то красный цвет. Если отклонение в холодную сторону, то синий или ярко-синий», — пояснил Голубев. По его словам, предстоящая зима будет «розовой».

Представитель Гидрометцентра добавил, что общая температура на планете постепенно растет. «В целом это можно связать с глобальным потеплением. Но это не значит, что каждый год будет теплее и теплее. Колебания будут», — добавил он.


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В Областной детской библиотеке пройдет встреча с Марией Порядиной
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