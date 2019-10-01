Герой РФ, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко посетит детский технопарк «Кванториум 63»

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В апреле 2019 года Самарская область направила на борт Международной космической станции видеопоздравление нашему земляку с Днём космонавтики. Воспитанники Самарского «Кванториума» присоединились к участникам поздравления. Чуть позже Олег Дмитриевич от души поблагодарил всех, кто прислал ему приветствие: «Надеюсь на личную встречу со всеми героями ролика в Самаре. Эта история будет иметь продолжение».Самарский космонавт Олег Кононенко этим летом вернулся на Землю после 204-дневного пребывания на МКС. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-1" провел в космосе почти семь месяцев. В экспедиции участвовали самарский космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.Наш земляк в общей сложности работал на орбите более 736 суток, а в открытом космосе провёл свыше 32 часов. Олег Дмитриевич провёл целый ряд экспериментов на орбите.Отметим, что для самарского космонавта это уже четвертый полет на околоземную орбиту.На данный момент он является рекордсменом по продолжительности пребывания на МКС (более двух лет), передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети