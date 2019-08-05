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Новости /  Общество /  Социум  

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

5 августа 2019 20:41
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Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров.
Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

"Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. <…> По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было", — сказал он.

Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров.

Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали на них адекватно реагировать, отметил Федосов.

Еще одной проблемой он назвал волокиту. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

Зачастую недорабатывают по этой теме и правоохранительные органы, подчеркнул Федосов. Он привел в пример Красноярский край, где в этом году (по данным на июнь) фигурантом уголовного дела за поджог леса стал только один человек.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.

В понедельник в МЧС заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы. 
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