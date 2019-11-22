Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава

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"Видимо, Минздрав <...> совершил ошибку, которая будет исправлена", — сказал первый заместитель руководителя ведомства Александр Буксман.Он добавил, что истинная проблема заключается в том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. В результате зачастую такие граждане получают водительские права."Мы об этом информировали <...> и Минздрав, и МВД, и правительство Российской Федерации с тем, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда", — отметил Буксман.Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях. Документ должен был вступить в силу 22 ноября.Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. По различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз. Из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди. В четверг ситуацию раскритиковал Владимир Путин.В итоге Минздрав отложил нововведение "с учетом обеспокоенности граждан".