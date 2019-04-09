Генпрокуратура назвала контроль за качеством хлеба недостаточным
9 апреля 2019 23:46
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"Россельхознадзором и Роспотребнадзором не обеспечивается действенный контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, что создает угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан. Порядок и периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий не позволяют обеспечить максимальную защиту потребителей", - отмечается в докладе.
Прокурорами также вскрыты массовые нарушения порядка хранения зерна, в том числе интервенционного фонда и государственного материального резерва, подчеркивает генпрокурор. Только в Орловской области выявлено хищение более 19 тысяч тонн зерна фонда интервенций на сумму свыше 200 миллионов рублей, отмечается в докладе.
По итогам проверки Генпрокуратурой внесены представления Минсельхозу, руководителям Россельхознадзора и Роспотребнадзора, генеральному директору АО "Объединенная зерновая компания", о результатах мероприятий доложено президенту, говорится в докладе.
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