Генпрокуратура начала проверку обоснованности роста цен на продукты питания

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Генеральная прокуратура России организовала проверку обоснованности роста цен на продукты питания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По информации Генпрокуратуры, сейчас отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%. "С учетом этого прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пообещали решительно и принципиально реагировать на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жестко пресекать картельные сговоры. "Обеспечение законности в рассматриваемой сфере остается под контролем Генеральной прокуратуры", - добавили в пресс-службе.

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