Геннадий Котельников стал Почётным гражданином Самары

76

Геннадия Котельникова знают и уважают несколько поколений самарцев, всю свою жизнь он посвятил медицине, прошёл путь от студента до ректора Медицинского университета. Его труды внесли существенный вклад в науку Российской Федерации: он автор 113 патентов на изобретения, 794 научных работ, 26 монографий, 11 учебников, по которым обучаются студенты и врачи страны. Он создал свою научно-педагогическую школу, подготовил более 80 учеников, из которых 25 - доктора наук.Под его руководством и наставничеством проведены сотни научных исследований и экспериментов, созданы инновационные институты и подразделения, внедрены десятки современных методик лечения больных.Академиком Котельниковым ведется масштабная общественная работа в интересах развития образования, науки и здравоохранения. Профессор Котельников 20 лет является председателем Совета ректоров вузов Самарской области. Он создал и восемь лет возглавлял Совет ректоров медицинских вузов страны.С 2011 года Геннадий Котельников - депутат Самарской Губернской Думы, с октября 2018 года является её председателем.Также Геннадий Котельников - лауреат Государственной премии России, трижды лауреат премии Правительства России, заслуженный деятель науки России и Почетный гражданин Самарской области. Награжден «Орденом Дружбы», «Орденом Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком отличия «За наставничество», знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью», почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» и множеством иных почетных наград.«Я приехал в Куйбышев 53 года назад, сдал экзамен, впервые в жизни спустился на набережную и понял, что красивее места никогда не видел. До сих пор очень люблю набережную и наш прекрасный город», - поделился своими воспоминаниями Геннадий Котельников, ставший 66-м Почётным гражданином Самары, передает пресс-служба горадминистрации.