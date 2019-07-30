Геннадий Котельников награжден почетной грамотой Президента России

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Во вторник, 30 июля, в рамках рабочей поездки в Самарскую область полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округевручилпочетную грамоту Президента России.Высокой награды Почетный гражданин Самарской области, председатель Губернской Думы, ректор СамГМУ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор удостоен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.Вручая почетную грамоту, Игорь Комаров отметил заслуги Геннадия Котельникова как в развитии науки и образования Самарской области и России, так и его активное участие в работе Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Полпред выразил уверенность, что Геннадий Котельников еще немало сделает для жителей региона и Российской Федерации в целом.Спикера регионального парламента с высокой наградой поздравил губернатор. Он подчеркнул: Геннадий Котельников в непростой период для региона возглавил губдуму, его кандидатура была единогласно поддержана депутатским корпусом.«Геннадий Петрович пользуется огромным человеческим авторитетом как профессионал, как доктор, ученый, педагог, — сказал Глава региона. — Это человек, которому небезразлично то, что происходит в нашей стране, в регионе. Он всегда готов прийти на помощь конкретному человеку — это знают избиратели и коллеги по работе. Сегодня конструктивная работа Думы во многом предопределена деятельностью Геннадия Петровича. Он умеет и выслушать, и наставить, и объединить людей вне зависимости от политических предпочтений. Это важно».«Награда руководителя- это всегда награда коллектива,который он возглавляет. Здесь присутствуют представители моего любимого университета, депутаты Губернской Думы. Благодарю вас, коллеги, вас, Дмитрий Игоревич и вас, Игорь Анатольевич за добрые слова»,- сказал Геннадий Котельников.Также в торжественной обстановке Игорь Комаров вручил удостоверение новому председателю Арбитражного суда Самарской области. «Сергей Юрьевич посвятил почти всю деятельность Самаре и области, внёс большой вклад в развитие законности и правопорядка»,- отметил Игорь Комаров.Напомним, что Сергей Каплин был назначен на должность руководителя областного суда в июне этого года. До этого он работал в должности мирового судьи одного из судебных участков Советского района, а последние шесть лет трудился в должности заместителя председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.«Коллектив суда хорошо знает Сергея Юрьевича, знают его и коллеги из других федеральных структур и ведомств как человека, который следует не только букве закона, но и его духу»,- отметил губернатор Самарской области, передает пресс-служба облправительства.