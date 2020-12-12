Где смотреть полное солнечное затмение 14 декабря

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В понедельник, 14 декабря 2020 года, случится солнечное затмение 142 Сароса.

Самым заметным оно станет для жителей Аргентины и Чили. Однако его в частично увидят и жители Бразилии, Эквадора, Парагвая, Перу, Уругвая, а также Намибии. Но не в России, передает iphones.ru.

Видимый диаметр Луны будет в 1,0254 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце.

Следующее подобное затмение состоится только в 2038 году.

Любопытно и то, что 14 декабря пройдёт и «звездный дождь» — самый крупный в этом году метеорный поток Геминиды.

Где смотреть за звездным дождем и солнечным затмением

Сообщается, что «звездный дождь» можно будет увидеть невооруженным взглядом после 19 часов по МСК. Просто посмотрите на небо.

Проследить за солнечным затмением можно сразу несколькими способами, не покидая дом:

1. Первое и самое основное место, где можно будет наблюдать за затмением онлайн — на сайте Московского планетария, стартует в 17:25.

2. На YouTube-канале NASA.