Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 3 сентября, 19:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/09:
USD 66.62
0.13
EUR 73.17
-0.21
Новости /  Общество /  Социум  

Где производят российские SIM-карты. Спойлер: не в России

3 сентября 2019 18:57
35
Откуда в ваш смартфон попадает SIM-карта? От оператора! А откуда он её берёт? На заводе заказывает!
Как производят SIM-карты. Кто это делает?

Всё начинается с чипов. Samsung, STMicroelectronics и другие компании производят круглые полупроводниковые пластины. Их ещё называют вейферами, или “вафлей”. Диаметр такой пластины до 450 мм, толщина до 1000 мкм, передает iphones.ru.

Сама пластина – это монокристалл кремния, реже германия или другого полупроводника, разрезанный алмазным диском на тонкие слои.

После распила пластину полируют и химически стравливают тонкий слой, чтобы убрать мелкие дефекты.

На следующем этапе на пластину наносят слой сверхчистого кремния с долей легирующей примеси. На нем и создаются полупроводниковые структуры.

Готовую пластину разрезают на отдельные чипы. Их закрепляют на контактных площадках и заливают сверху клеем.

Контактные площадки выпускают в виде лент. Так их проще массово обрабатывать.

В норме на контактной площадке восемь контактов. Но бывает и шесть, тогда остальная часть подключена к “земле”.

Если есть C4 и С8, то они могут использоваться в режиме обмена информацией с мобильным терминалом в USB-формате. Так данные передаются быстрее, чем через последовательную I/O-линию SIM-карты. Но на практике так сейчас почти не делают, нет потребности.

Следующий этап – лента разрезается на модули. Каждый из них крепится на пластиковую основу, на которой заранее печатается изображение.

Затем специальный аппарат делает на пластике прорези, чтобы модуль можно было выдавить и вставить в лоток смартфона.

После этого на карту записывают данные – устанавливают ПО, передают ключи и т.д.

Финальный этап – упаковка. Карты раскладывают по конвертам, наносят на каждый уникальный номер телефона, запечатывают и отправляют на склад оператора.

Оттуда они отправляются в магазины, центры обслуживания и т.д.

Откуда в SIM-картах берётся память? И что в ней ещё есть?

SIM-карта – это миниатюрный компьютер. Она включает процессор, оперативную и постоянную память, отдельный модуль памяти для хранения пользовательской информации, контроллер ввода-вывода.

Раньше в большинстве SIM-карт использовали память ROM и EEPROM. В таких “симках” производитель чипа записывал в ROM операционную систему, JavaCard (сильно урезанную виртуальную машину Java) и основные приложения, которые постоянно используются и почти не изменяются. А в EEPROM отправляли все остальные приложения, также её использовали для загрузки файловой системы.

В этом случае производство партии карт могло занимать 2-3 месяца. Поэтому производители перешли на flash-память. В неё ОС, файловую систему и приложения записывают либо при сборке модулей (после того, как чип закрепляют на контактной площадке), либо после того, когда модули крепят на пластиковую основу.

Работать с flash-памятью быстрее, в неё проще вносить изменения. К тому же не требуется заказывать чипы сразу с нужной версией ОС. Достаточно указать нужный объем памяти, а потом загрузить в неё данные под конкретного оператора.

Какие данные хранятся на SIM-карте?

Кроме ОС, JavaCard, файловой системы и основных Java-приложений, на карте хранится:

▪ IMSI (International Mobile Subscriber Identity) – международный идентификатор мобильного абонента.
▪ Ki: секретный 128-битный ключ. Его считывает сеть, чтобы убедиться, что это действительно легальна SIM-карта, и запустить авторизацию. Бывает, что мошенники пытаются подделать чужой IMSI. Ключ Ki предупредит использование таких карт.
▪ PIN1, PIN2: персональные идентификаторы
▪ PUK1, PUK2: персональные коды разблокировки.

Здесь же отметим и ICCID (Integrated Circuit Card IDentifier). Это ещё один уникальный международный номер карты. Его наносят на пластик рядом с чипом.

При активации iPhone ICCID выводится на экран вместе с IMEI. Его также можно узнать в настройках: “Основные” – “Об устройстве”.

В Android узнать ICCID, не доставая карту, можно в приложениях Sim Serial Number, SIM Card Details или их аналогах.

Кроме того, в SIM-карте хранятся контакты из телефонной книги, SMS и другая пользовательская информация.

Производят ли SIM-карты в России?

Власти хотят, чтобы в российских сетях остались только доверенные SIM-карты с отечественной криптографией.

В идеале даже чип должен быть российским, но пока экспериментируют с чипами Samsung. С другой стороны, где произведена “симка”, не имеет особого значения.

В России также есть заводы, которые выпускают SIM-карты. К примеру, “Ситроникс Смарт Технологии” (ССТ) производит карты на заводе “Микрон” в Зеленограде. Вот как это выглядит:

Основным акционером ССТ является ОАО “Ситроникс”, которое входит в холдинг АФК «Система». Частью холдинга является МТС.

Компания “Новакард” также заявляет, что выпускает карты для МТС, “ВымпелКома” (Билайн), “МегаФона”, “Tele2”, “Ростелекома”. Завод находится в Нижнем Новгороде.

Но вообще производство “симок” в РФ – не слишком выгодный бизнес. Так, московская «Гизеке и Девриент Технология», российская “дочка” немецкого концерна Giesecke & Devrient (G&D), в 2010 году вынуждена была закрыть производство. Новые крупные игроки на рынок не заходят.

До 2009 года компания поставляла “симки” и “Мегафону”, но в 2010 году конкурс выиграли ССТ и голландская Gemalto, крупнейший мировой производитель SIM-карт. К слову, Gemalto долгое время удерживала лидерство в России, пока ССТ не решила сместить её.

Известно также, что карты Gemalto закупали Yota и “Вымпелком”.

В целом же в РФ продается 100 млн SIM-карт ежегодно.

На злобу дня: может ли производитель удаленно взломать SIM-карту?

В последнее время в России забеспокоились насчёт западных производителей SIM-карт: якобы карты можно взламывать удалённо. Теоретически это действительно возможно.

Ключи, которые хранятся на карте, защищают её от клонирования. Но если мошенники всё же могут создать клон, оригинальная карта отключается. Только по этим ключам, без данных оператора, нельзя идентифицировать абонента.

Встраивать в ОС или приложения на SIM-карте функции для шпионажа можно. Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден ещё в 2010 году обнаружил это. Атаковали как раз карты Gemalto.

Сноуден рассказал, что спецслужбы перехватывали ключи шифрования, которые записывал на “симку” производитель перед тем, как передать её сотовому оператору. Это позволяло им подслушивать переговоры, перехватывать SMS и т.д. Массово. Без ключей перехват трафика практически бесполезен – на его расшифровку уйдут годы.

В самой JavaCard уязвимостей хоть отбавляй. Так что перехватить контроль над SIM-картой через них вполне возможно.

Впрочем, пока это чистой воды теория. На практике одноразовые SMS-коды авторизации в банковских приложениях и другие чувствительные данные крадут, распространяя вирусы или вредоносные ссылки на поддельные формы авторизации.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 сентября 2019  18:57
Откуда в ваш смартфон попадает SIM-карта? От оператора! А откуда он её берёт? На заводе заказывает!
Где производят российские SIM-карты. Спойлер: не в России
Откуда в ваш смартфон попадает SIM-карта? От оператора! А откуда он её берёт? На заводе заказывает!   Социум
22
3 сентября 2019  17:25
В 2019 году в регионе должны преобразиться 120 общественных пространств, четыре из них – в Самаре.
Дмитрий Азаров проверил ход благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда»
В 2019 году в регионе должны преобразиться 120 общественных пространств, четыре из них – в Самаре.  Социум
87
3 сентября 2019  17:16
Угарный газ при вдыхании вызывает кислородное голодание, и в определенной концентрации приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты.
СВГК предупреждает об опасности: Угарный газ – беду создаст!
Угарный газ при вдыхании вызывает кислородное голодание, и в определенной концентрации приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты.  Социум
92
Весь список

Здравоохранение
3 сентября 2019  14:47
Комиссия РАН считает, что Минздрав не имеет права отказывать в публичном раскрытии экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств. Министерство утверждает обратное.
РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств
Комиссия РАН считает, что Минздрав не имеет права отказывать в публичном раскрытии экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств. Министерство... Здравоохранение
144
3 сентября 2019  13:29
Роспотребнадзор дал рекомендации по грамотному питанию для школьников
Роспотребнадзор дал рекомендации по грамотному питанию для школьников
Режим предусматривает три основных приема пищи и два перекуса. Здравоохранение
140
3 сентября 2019  11:57
Самарская поликлиника №9 вольется в 4-ю горбольницу
Самарская поликлиника №9 вольется в 4-ю горбольницу
Реорганизацию планируют завершить 28 февраля 2020 года. Здравоохранение
220
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14322
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14279
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14370
Весь список
Туризм
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
232
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
306
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
261
Весь список
Образование
2 сентября 2019  20:46
Из которых почти 39 тысяч мальчишек и девчонок впервые переступили порог школ.
Новый учебный год начался для 340 тысяч школьников губернии
Из которых почти 39 тысяч мальчишек и девчонок впервые переступили порог школ.   Образование
319
2 сентября 2019  20:28
С этого года Самарский речной техникум получает новый корпус и новый статус — филиала Волжского государственного университета водного транспорта.
В Самарской области появился первый филиал профильного вуза для речников
С этого года Самарский речной техникум получает новый корпус и новый статус — филиала Волжского государственного университета водного транспорта.   Образование
835
2 сентября 2019  17:51
Поздравить ребят с Днём знаний приехали Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн, Анастасия Артемова и другие почетные гости.
Нацпроект «Образование» в действии: в Волжском районе открылась новая школа на 1500 мест
Поздравить ребят с Днём знаний приехали Дмитрий Азаров , Александр Хинштейн , Анастасия Артемова  и другие почетные гости.  Образование
354
Весь список

Культура
3 сентября 2019  11:46
Борис Илларионов может возглавить Самарский театр оперы и балета, а не минкульт
Борис Илларионов может возглавить Самарский театр оперы и балета, а не минкульт
Почти вся его деятельность связана с балетом. Культура
165
2 сентября 2019  19:19
В преддверии открытия нового сезона состоялся сбор труппы Самарского академического театра оперы и балета.
Самарский академический театр оперы и балета начинает 89-й театральный сезон
В преддверии открытия нового сезона состоялся сбор труппы Самарского академического театра оперы и балета.  Культура
329
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
401
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15041
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
82
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14493
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1165
Весь список


Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
221
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
477
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
344
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
309
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
546
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1444
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
401
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2196
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
399
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
675
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
489
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
631
Весь список

Мероприятия
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фотовыставки «Афган – моя судьба»
Сотрудники полиции Большеглушицкого района поздравили подшефных детей с Днем знаний
В Самаре состоится выставка кошек и собак, которых можно забрать домой
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные