Гаджиев и бронзовый состав отметят 15-летие "бронзы" вместе с болельщиками "Крыльев"
29 ноября 2019 17:16
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На сегодняшний момент свое участие в мероприятии подтвердили Гаджи Гаджиев, Андрей Каряка, Александр Анюков, Алексей Поляков, Карен Дохоян, Омари Тетрадзе, Дмитрий Кудряшов, Огнен Короман, Антон Бобер, Сергей Виноградов, Робертас Пошкус. Они будут присутствовать на "Самара Арене" 8 декабря и поддержат "Крылья" в заключительном матче РПЛ этого года против "Урала".
После матча в ресторане "Максимилианс" пройдет праздничный вечер, посвященный бронзовым медалям ЧР-2004, что является лучшим достижением "Крыльев Советов" в истории клуба. Почетные гости примут участие в этом мероприятии, на которое также приглашены все болельщики-владельцы сезонных абонементов.
Для того, чтобы отметить "бронзу" вместе с игроками "Крыльев", болельщикам необходимо до 12:00 3 декабря отправить заявку на электронный адрес: v.zimnukov@ks-samara.com. В заявке следует указать Ф.И.О., контактный телефон и номер сезонного абонемента (сектор, ряд, место). Количество мест ограничено. Пригласительные не действуют. Вход для владельцев абонементов бесплатный.
Всех гостей ждет яркая развлекательная программа: конкурсы, аукционы, автограф-сессия и живое общение с героями вечера.
Ведущий мероприятия – Андрей Миронов. Каждый болельщик от организаторов получит кружку пенного и угощение в подарок. Стоит отметить, что подобная встреча пройдет впервые, и кроме празднования 15-летия "бронзы", на ней будут подведены итоги первой части сезона 2019/20, передает пресс-служба ФК "КС".
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