ГЖИ продолжает инспекторские проверки с использованием беспилотника

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По заявлению одного из жильцов о протечке в квартире, оперативно провели фото- и видеосъемку опасной скатной крыши дома. Использование квадракоптера позволило обследовать всю кровлю дома, а не только участок, который был указан в заявлении собственника квартиры. В итоге, без использования специальной технической оснастки, без особых усилий, установили, что состояние кровли в целом удовлетворительное, но есть ряд недостатков в работе управляющей организации, которая должна следить за состоянием кровли.По результатам проверки будут приняты меры: управляющая компания (УК) получит предписание на устранение нарушений. Затем, в установленные законом сроки исполнение предписания будет проверено. Если работа не будет проведена, УК привлекут к административной ответственности.Помимо сотрудников ГЖИ, в проверке приняли участие представители администрации муниципального района Безенчукский.Эффективность проведенных проверок прокомментировала руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова: «Это наш второй опыт использования беспилотника на проверках. Первый был в Новокуйбышевске13 ноября. Обе проверки с участием дрона дали нам гораздо больше информации о состоянии кровель, чем при обычных проверках. В дальнейшем использование беспилотников будет продолжаться. Нас ждут полёты в Самаре, Тольятти и в других населённых пунктах региона. Если такие проверки докажут свою эффективность, будет рассмотрен вопрос об увеличении парка беспилотников в ГЖИ», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети