ГУ МВД СО: продлевается действие паспортов, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля

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Таким образом, на указанный период времени просроченные паспорта (в связи с достижением указанного возраста) считаются действительными на всей территории Российской Федерации.Граждане Российской Федерации, имеющие недействительные паспорта в связи с достижение указанного возраста, а также с изменением персональных данных в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года к административной ответственности (статья 19.15 КоАП РФ) привлекаться не будут.Тем не менее, продление срока действия паспортов не подразумевает прекращение предоставление государственной услуги по их замене, поэтому в случае обращения в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Самарской области, замена паспортов осуществляется в установленном порядке.Прием граждан осуществляется как посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, так и при непосредственном обращении в подразделения миграции.Гражданам, прибывшим в подразделения миграции для получения государственной услуги, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также помнить о соблюдении дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), передает пресс-служба УВМ ГУ МВД России по Самарской области.