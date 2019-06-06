ГУ МВД СО: Как защитить себя и свое имущество от преступных посягательств
6 июня 2019 15:13
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1. В целях недопущения угонов транспортных средств, краж комплектующих автотранспорта, а также краж совершенных из салонов автомобилей необходимо соблюдать следующие правила:
- выходя из автомобиля, всегда включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны. По возможности избегайте парковок в неосвещенных и безлюдных местах, в непосредственной близости от театров, культурных центров, стадионов, чтобы не показать потенциальному преступнику, что будете отсутствовать длительное время;
- никогда не оставляйте ключ в замке зажигания, отходя от машины даже на несколько метров. Не следует оставлять автомобиль без присмотра и во время прогрева двигателя;
- нежелательно передавать ключи от Вашего автомобиля даже на автостоянках, мойках в автомастерских, при установке сигнализации или производстве других работ. Не оставляйте свой автомобиль без присмотра, лишите «нечистоплотных» людей возможности сделать дубликат либо подобрать ключи;
- не забывайте проверять, хорошо ли закрыты двери и окна автомобиля;
- если Вы оставляете машину на ночь, выберите хорошо освещенное, просматриваемое, людное место. Не ставьте ее на пустырях, в местах с закрытым обзором;
- чтобы повысить надёжность защиты Вашего автомобиля, установите дополнительные средства защиты (например, дополнительный источник питания для сигнализации, системы блокировки педалей, дверей, руля и т.д.);
- не оставляйте в салоне автомобиля вещи (автомагнитолы, видеорегистраторы, навигаторы и т.п.), которые бросаются в глаза, в крайнем случае прикройте их. Документы и ценные бумаги всегда уносите с собой;
- используйте для крепления колес специальные гайки и болты, чтобы затруднить их снятие обычным способом. Увеличение времени, затраченного на снятие колёс, насторожит преступников.
2. Что бы обезопасить себя от нападения на улице необходимо соблюдать следующие правила:
- продумайте свой вечерний маршрут. Исключите из него дороги, пролегающие через пустыри, стройки, промышленные зоны, парки, вдоль длинных заброшенных зданий, через проходы под эстакадами, безлюдные подземные и надземные пешеходные переходы, улицы с шумными ночными клубами и питейными заведениями, неосвещённые тропинки между домами. Лучше всего составить маршрут, который идёт вдоль хорошо освещённых автомобильных трасс и дорог, где вы находитесь у всех на виду;
- не стоит ходить по тёмным улицам «уткнувшись» в экран телефона — это всё равно, что повесить на себя маячок для привлечения внимания преступника;
- сообщайте родственникам, в какое время вы выходите, сколько времени займёт у вас поездка и по какому маршруту вы поедете. Это поможет родным вовремя забить тревогу, если с вами по пути что-то произойдёт;
- если вы заранее знаете, что вам придётся возвращаться домой в тёмное время суток, не надевайте броской дорогой одежды, которая может натолкнуть преступника на мысль, что у вас есть чем поживиться. Не следует носить не застёгивающиеся сумки, заметные украшения, кошелёк с большой суммой денег;
- старайтесь брать с собой минимум денежных купюр или храните крупные и мелкие деньги отдельно. Преступники часто присматривают жертву на кассах магазинов, у банкоматов, в транспорте при оплате проезда — в тех местах, где можно увидеть содержимое кошелька. Банковские карты, по возможности, надо хранить даже не в сумке, а в отдельном внутреннем кармашке одежды вместе с важными документами. Сумку могут отнять, но документы и банковские карты должны остаться при вас;
- никогда не заходите в лифт с незнакомыми людьми. Если за вами идут подозрительные люди, то прежде чем зайти в подъезд, позвоните родным и попросите вас встретить. В экстренной ситуации, если на вас напали, звоните во все квартиры и зовите на помощь. Быстрее всего люди откликаются на крики о пожаре;
- если вам угрожают и требуют отдать имущество или деньги — соглашайтесь! Никакие драгоценности, вещи или деньги не стоят вашей жизни. Постарайтесь всё же запомнить, как можно больше деталей о преступнике: манеру разговора, татуировки, шрамы, одежду, отличительные черты, рост, цвет волос или глаз, черты лица.
Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, звоните по телефону: «020» или «102», также связаться с правоохранительными органами можно с помощью "Мобильного приложения МВД России", которое можно установить на планшетный компьютер или смартфон бесплатно, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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