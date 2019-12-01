ГИСН Самарской области провела публичные обсуждения результатов правоприменительной практики

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В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, уполномоченные на осуществление строительного контроля (надзора), представители строительного бизнеса.Руководитель Северо-Западного управления по надзору за строительством объектов гражданского и производственного назначения Геннадий Лукьяненко разъяснил изменения в градостроительном законодательстве Российской Федерации «О порядке подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, изменений требованиям, указанным в части 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» и выступил по различным вопросам, связанным с осуществлением строительства, реконструкцией объектов, осуществлением государственного строительного надзора.Основные результаты надзорной деятельности государственной инспекции строительного надзора Самарской области за III квартал 2019 года доложил руководитель управления по надзору за строительством инфраструктурных объектов Антон Петров.В ходе публичных обсуждений были рассмотрены аспекты прохождение повторной экспертизы проектной документации по объектам капитальногостроительства, передает пресс-служба облправительства.