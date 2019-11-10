ГИМС напоминает правила безопасности на водных объектах в осенний период
10 ноября 2019 22:11
99
Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга и черпака для отлива воды. Необходимо постоянно поддерживать определенный порядок. Это значит, что рюкзак, снасти, принадлежности должны быть сложены на своих местах, чтобы они не мешали действиям рыболова, не стесняли его, уложите их вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все остальное на кормовое сиденье.
Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.
Если лодка вдруг начнет протекать, на этот случай под рукой всегда должен быть наготове черпак, которым можно будет вычерпать воду.
Не ставьте лодку непосредственно на фарватере, где регулярно ходят речные суда, поскольку вы можете не успеть во время сняться с якоря и отплыть на безопасное расстояние, когда появится необходимость в этом. Границы фарватера обычно обозначаются условными знаками и сигналами, за которые категорически запрещается заплывать на гребных судах, тем более устанавливать их на якоря для ужения рыбы.
Не выходите на воду при высокой волне, особенно на резиновых лодках.
Без особой необходимости не надо становиться на лодке стоя. Даже при ловле спиннингом надо научиться действовать этой снастью сидя, что вполне возможно. Во время ловли не спешите. Если нужно переменить место, делайте это, пригнувшись и держась за сиденье или борта лодки, не перегибайтесь через борт.
Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами.
Меры безопасности при ловле рыбы с резиновой лодки или байдарки
Сегодня многие рыболовы пользуются разборными байдарками и резиновыми лодками. Кроме сказанного выше, на таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к проколу резины и самым печальным последствиям.
Не следует ставить резиновые лодки и байдарки на якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны необходимо прекратить ужение и вернуться на берег. Такие плавсредства очень неустойчивы, поэтому вставать в них во весь рост нельзя, даже перегибаться за борт небезопасно.
Не рекомендуется пользоваться разборными байдарками и резиновыми лодками начинающим рыболовам.
Что делать если лодка опрокинулась далеко от берега?
Запомните, что при аварии лодка сначала ложится на бок, а затем переворачивается вверх дном. Бессмысленно забираться на перевернувшуюся лодку, она неустойчива и неминуемо опрокинется. Если вы не умеете плавать, не теряйте самообладания: ухватитесь за лодку с носа или кормы и, действуя рукой, ногами, постарайтесь вывести ее на мелкое место. Перевернувшаяся лодка может спасти несколько человек; надо только осторожно держаться за корму или нос лодки, погрузившись в воду до подбородка.
Запрещается:
1. Катание детей на лодке до 16 лет без сопровождения взрослых.
2. Перегружать лодку сверх установленной нормы.
3. Пересекать курс теплоходов и катеров, близко подходить к ним и двигаться по судовому ходу.
4. Пользоваться лодкой лицам в нетрезвом виде.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 ноября 2019 22:11
Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Социум
96
10 ноября 2019 21:49
Там монтировали трамвайный поворот. Социум
96
10 ноября 2019 20:57
За операцией наблюдали представители российского отделения экологической организации Greenpeace. Социум
116
Здравоохранение
9 ноября 2019 13:10
Выставки кошек и собак под строжайшим запретом. Здравоохранение
499
6 ноября 2019 18:46
Свой рабочий визит глава ведомства начал с посещения Клявлинского района, где посетил районную больницу и провёл встречу с коллективом. Здравоохранение
425
5 ноября 2019 15:59
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом. Здравоохранение
364
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14743
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14619
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14587
Туризм
7 ноября 2019 13:49
В девяти вагонах поезда будут открыты тематические экспозиции. Туризм
373
7 ноября 2019 11:24
В санаториях Самарской области поздней осенью тратят на санаторное проживание, питание и лечение 2280 рублей в день. Туризм
242
2 ноября 2019 18:06
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
547
Образование
8 ноября 2019 14:17
В течение года участники спроектируют и пройдут свой образовательный трек. Образование
346
6 ноября 2019 22:56
На должность руководителя вуза претендуют всего два человека. Образование
332
6 ноября 2019 12:58
После завершения конкурсных испытаний прошел круглый стол. Образование
358
Культура
10 ноября 2019 10:31
Сегодня на сцене Большого театра ее поздравят друзья. Культура
373
9 ноября 2019 15:10
Путин отметил вклад Пахмутовой в развитие отечественной культуры. Культура
376
9 ноября 2019 10:32
Всего на счету композитора – около 400 песен. Культура
528
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15382
Мода
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
65
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
109
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
305
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
473
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
610
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
431
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
307
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
380
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
522
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
395
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1431
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2031
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1385
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1685
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1859
Мероприятия