ГИМС СО: на воде, как и на дороге, необходимо соблюдать правила безопасного вождения и законы

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Целью таких рейдов является обеспечение безопасности на водных объектах, выявление нарушителей правил поведения на водоемах, проведение профилактических бесед с отдыхающими.Одними из распространённых правонарушений судоводителей являются: отсутствие регистрации маломерного судна, не пройденный вовремя технический осмотр, «забывчивость» некоторых граждан о необходимости выхода на «большую воду» в спасательных жилетах.За время рейда было остановлено около 10 катеров, один из которых направили на штрафстоянку за просроченные права судоводителя.Центр ГИМС МЧС России по Самарской области напоминает владельцам маломерных судов: на воде, как и на дороге, необходимо соблюдать правила безопасного вождения и законы, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС