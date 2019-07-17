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Новости /  Общество /  Социум  

ГИМС СО: на воде, как и на дороге, необходимо соблюдать правила безопасного вождения и законы

17 июля 2019 15:12
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Сотрудниками ГИМС проведен профилактический рейд в акватории реки Самары.
16 июля в акватории реки Самары был проведен профилактический рейд сотрудников ГИМС МЧС России по Самарской области совместно с представителем полиции.

Целью таких рейдов является обеспечение безопасности на водных объектах, выявление нарушителей правил поведения на водоемах, проведение профилактических бесед с отдыхающими.

Одними из распространённых правонарушений судоводителей являются: отсутствие регистрации маломерного судна, не пройденный вовремя технический осмотр, «забывчивость» некоторых граждан о необходимости выхода на «большую воду» в спасательных жилетах.

За время рейда было остановлено около 10 катеров, один из которых направили на штрафстоянку за просроченные права судоводителя.

Центр ГИМС МЧС России по Самарской области напоминает владельцам маломерных судов: на воде, как и на дороге, необходимо соблюдать правила безопасного вождения и законы, передает пресс-служба облМЧС.  


Фото:   пресс-служба облМЧС
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