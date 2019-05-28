ГИБДД предлагает увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

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Об этом стало известно из заявления заместителя главы ГИБДД Александра Быкова. Он рассказал, что многие автомобилисты воспринимают подобные штрафы как оплату за проезд. А между тем количество нарушений ПДД, которые фиксируются с помощью дорожных камер, увеличивается каждый год на 10%. То есть, наказание не выполняет профилактическую функцию и в итоге главная цель такого административного наказания не достигается.Так, водитель проезжает камеры, которые фиксируют нарушения, затем он со скидкой их оплачивает. В случае, если бы сумма таких штрафов с каждым разом повышалась, то количество нарушений снизилось. У водителей стало бы другим отношение к дорожным камерам. Но как отметил замглавы ГИБДД, в таком случае говорить о справедливости закона некорректно. Необходимо говорить о том, достигается ли профилактическая цель или нет.