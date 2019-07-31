ГИБДД опубликовала карту всех камер на дорогах в России

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Пока ресурс наполняется, камер на карте со временем будет больше. Сейчас сайт находится в стадии доработки.На карте представлено 95 регионов, включая Севастополь и Крым.Ранее Путин заявил о необходимости «навести порядок» с камерами. Их нельзя прятать на опасных участках дороги.