Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 28 августа, 19:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/08:
USD 66.26
0.29
EUR 73.61
0.21
Новости /  Общество /  Социум  

ГИБДД объяснила, почему Путину можно было проехаться на мотоцикле без шлема

28 августа 2019 18:11
87
Ранее соответствующий запрос в ведомство направил юрист Максим Чихунов.
Управление ГИБДД по Севастополю отказалось оштрафовать президента России Владимира Путина, проехавшегося на мотоцикле без шлема во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», передает kommersant.ru.

Ранее соответствующий запрос в ведомство направил юрист Максим Чихунов.

Напомним, президент приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» с коляской. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора города Михаил Развожаев. Все они были без защитных шлемов.

«Во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных мероприятий, военных парадов соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается»,— говорится в ответе Госавтоинспеции (документ господин Чихунов опубликовал в Facebook).



Фото:  сайт Кремля


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 августа 2019  19:04
Сердце девочки остановилось, несмотря на неоднократные попытки реанимировать ребенка.
В Турции умерла девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля
Сердце девочки остановилось, несмотря на неоднократные попытки реанимировать ребенка.  Социум
34
28 августа 2019  18:58
При выборе кандидатуры сказался дипломатический опыт спортсменки во время игр в Пхёнчхане.
Фигуристка Медведева стала официальным послом летней Олимпиады в Токио
При выборе кандидатуры сказался дипломатический опыт спортсменки во время игр в Пхёнчхане.  Социум
45
28 августа 2019  18:20
1-7 сентября. Фестиваль знаний в парке «Россия – Моя история».
День знаний станет недельным фестивалем в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
1-7 сентября. Фестиваль знаний в парке «Россия – Моя история».   Социум
56
Весь список

Здравоохранение
28 августа 2019  13:31
Что необходимо знать потребителю при заказе роллов?
Что необходимо знать потребителю при заказе роллов?
Берегите свое здоровье и отстаивайте свои права. Здравоохранение
1272
27 августа 2019  12:49
Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане.
Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом
Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане. Здравоохранение
311
27 августа 2019  09:14
Специалист объяснил опасность чихания с закрытым носом и ртом
Специалист объяснил опасность чихания с закрытым носом и ртом
Оно может вызвать проблемы с органами слуха. Здравоохранение
244
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14289
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14255
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14357
Весь список
Туризм
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
259
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
223
20 августа 2019  10:41
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
272
Весь список
Образование
28 августа 2019  17:43
На конференции подвели итоги работы за прошлый учебный год и поговорили о перспективах развития всей отрасли, в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование».
Губернатор Самарской области принял участие в августовской педагогической конференции
На конференции подвели итоги работы за прошлый учебный год и поговорили о перспективах развития всей отрасли, в том числе в рамках реализации национального... Образование
82
28 августа 2019  11:47
В Самарской области проходит традиционная областная августовская педагогическая конференция
В Самарской области проходит традиционная областная августовская педагогическая конференция
Трансляцию on-line смогут посмотреть абсолютно все работники образования региона. Образование
255
28 августа 2019  10:58
Академия Наяновой в Самаре заплатит двойной штраф
Академия Наяновой в Самаре заплатит двойной штраф
Первый она не выплатила вовремя. Образование
284
Весь список

Культура
27 августа 2019  19:53
89-й сезон в САТОБ будет открыт 13 сентября премьерой оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которая станет первой постановкой этого произведения в Самаре.
На площади Куйбышева прошел концерт под открытым небом Open Опера
89-й сезон в САТОБ будет открыт  13 сентября  премьерой оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которая станет первой постановкой этого... Культура
333
27 августа 2019  18:23
Самарские зрители бесплатно посмотрели популярные отечественные фильмы, а также стали участниками развлекательной программы «Ретроспектива российского кино».
В ЦРК «Художественный» прошла всероссийская акция «Ночь кино – 2019»
Самарские зрители бесплатно посмотрели популярные отечественные фильмы, а также стали участниками развлекательной программы «Ретроспектива российского... Культура
289
27 августа 2019  15:39
В этом году фестиваль совмещает сразу два юбилея: 100-летие со дня рождения великой балерины, давшей ему свое имя, и 25-летие самого форума.
В октябре в Самарском театре оперы и балета пройдет Фестиваль классического балета им. А. Шелест
В этом году фестиваль совмещает сразу два юбилея: 100-летие со дня рождения великой балерины, давшей ему свое имя, и 25-летие самого форума.  Культура
296
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15009
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
60
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14476
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1157
Весь список


Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
348
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
302
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
261
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
512
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1309
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
637
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2109
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
354
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
638
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
445
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
608
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
966
Весь список

Мероприятия
День знаний станет недельным фестивалем в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Читателей и гостей СОУНБ приглашают отправиться в интерактивное литературное путешествие по Шри-Ланке
Болельщиков турнира SamaraOpen ждет шоу летающих баскетболистов и батл по броскам сверху
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные