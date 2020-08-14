ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крыше

Сотрудники ГИБДД начали выписывать водителям штрафы за багажники на крыше автомобилей. Претензии к владельцам таких машин возникли у ГАИ после того, как в силу вступили новые требования Технического регламента Таможенного союза, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на aif.ru.
По данному регламенту любые конструктивные изменения в автомобиле должны проходить согласование в ГИБДД и специальных лабораториях. Кроме багажника запрещено установить нештатный фаркоп и другие фары.
Если водитель не проходит процедуру регистрации изменений, то автомобиль будет считаться непригодным к эксплуатации. Нарушителю может быть выписан штраф в размере 500 рублей. Также инспектор ГИБДД праве попросить демонтировать багажник. Если на автомобиле установлен штатный багажник, водитель может не опасаться штрафов.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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