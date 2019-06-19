ГИБДД хочет вернуть старую практику присвоения госномеров
19 июня 2019 22:52
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По законопроекту предлагается исключить такую практику. ГИБДД считает необходимым вернуться к действовавшим ранее нормам, когда автомобиль при регистрации получал код того региона, где зарегистрирован его владелец. По словам автора инициативы, заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту Михаила Авдеева данная мера направлена на повышение антитеррористической защищенности и миграционного учета.
Предложение было поддержано комиссией по законопроектной деятельности при условии доработки законопроекта с учетом замечаний. Какие именно были сделаны замечания к предложению депутатов, не уточняется.
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Комментарии
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