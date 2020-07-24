ГИБДД Самары: Изменено место приема граждан по выдаче разрешения на переоборудование транспортных средств

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Теперь данную услугу Вы можете получить по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д.29 «в», на 1 этаже, окно №1 Телефон 8(846) 251-87-24 (в дни приема).Вместе с тем, изменился график приема граждан по выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.График приема заявителей:Понедельник с 10:00 до 17:00 (без обеда)Среда с 09:00 до 18:00 (без обеда)Пятница с 09:00 до 16:00 (без обеда), передает пресс-служба ГИБДД Самары.