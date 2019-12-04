ГИБДД Самарской области информирует о сложных дорожных условиях

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Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и аккуратными при управлении транспортным средством, соблюдать скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям, дистанцию и боковой интервал. Автомобилистам следует строго выполнять предписания дорожных знаков и разметки, а также избегать резких маневров.В условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, а тормозной путь увеличивается, в связи с чем, в местах возможного появления пешеходов, необходимо проявлять особую внимательность, снижая скорость вблизи пешеходных переходов вплоть до полной остановки транспортного средства.Пешеходам также рекомендуется быть осторожными и дисциплинированными при переходе проезжей части. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.Дополнительно сообщаем, что в сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах.Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД, передает прес с-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.