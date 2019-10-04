ГИБДД СО обращает внимание водителей на ответственность за оставление места ДТП

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Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в случае возникновения ДТП, правила дорожного движения возлагают на водителя ряд обязанностей, в том числе оставаться на месте происшествия, участником которого он являлся, принять меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.Начальник отделения по взаимодействию с правоохранительными органами УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полициинапоминает:«Оставление водителем места ДТП, участником которого он стал, влечет наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ)».По данной норме также квалифицируются:- продолжение движения транспортного средства и уезд на нем с места ДТП;- остановка транспортного средства и последующий уезд на нем с места ДТП до прибытия сотрудников полиции, независимо от того, предоставил водительсведения о себе или нет;- оставление транспортного средства на месте ДТП и самовольный уход до прибытия сотрудников полиции;- доставление пострадавшего на своем транспортном средстве в лечебное учреждение и невозвращение к месту происшествия;- оставление водителем места ДТП, до заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования в установленных законом случаях;- иные сознательные действия по оставлению места ДТП в целях избежания установленной ответственности.В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти в результате ДТП, водителю грозит уголовноя ответственность. Все ДТП, в которых пострадали или погибли люди, находятся на особом контроле Госавтоинспекции. Разыскные мероприятия по установлению водителей и транспортных средств тщательно планируются. Повышают эффективность розыска не только бдительность автолюбителей, использующих видеорегистраторы, но и развитие систем фото-видео учета, которые в настоящее время широко применяются полицией для фиксации административных правонарушений и охраны общественного порядка.Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов, что совершив ДТП и скрывшись с места происшествия, водитель лишь усугубляет свое положение. Если ДТП повлекло тяжкие последствия или смерть человека и сопряжено с оставлением места его совершения, оно квалифицируется по ч. 2,4,6 ст. 264 УК РФ, санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.Очевидцам, ставшим свидетелями подобных происшествий, необходимо сообщать о случившемся по телефонам 112, 102 или Дежурная часть территориального ГИБДД или ОВД.Госавтоинспекция региона призывает водителей уметь отвечать за свои поступки, не оставлять место дорожно-транспортного происшествия, а в случае наезда на пешеходов не оставлять их в беде и помнить, что полиция располагает достаточными силами и средствами для розыска лиц, скрывшихся с мест ДТП, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области