ГИБДД СО: Осторожно гололед

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При выборе скорости движения нужно исходить из возможности видеть и понимать постоянно меняющуюся дорожную обстановку (знаки и светофоры, действия других водителей и пешеходов), а также своевременно принимать правильные решения. Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.Пешеходам также необходимо соблюдать ПДД и переходить дорогу только в установленных для этого местах – пешеходных переходах, предварительно убедившись, что водители уступают дорогу.Если у автолюбителей возникают сомнения, смогут ли они в таких неблагоприятных дорожных условиях управлять транспортным средством, то в этом случае стоит отказаться от поездки. Это касается начинающих водителей и тех, кто после длительного перерыва вновь сел за руль, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области