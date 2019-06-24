Футбольная школа "Крылья-Мечты"отмечает 5 лет
24 июня 2019 17:28
99
Здесь тренируют ребят с ОВЗ.
Юным футболистам устроили настоящий спортивный и весёлый праздник!
В футбол поиграли все и даже мамы, мальчики получили подарки, а также разыграли футбольные мячи с автографами футболистов ФК "Крылья Советов".
***
ОВЗ — это ограниченные возможности здоровья, которые накладывают определенные ограничения в повседневной жизнедеятельности.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 июня 2019 17:35
В праздничные и выходные дни парковка для посетителей будет бесплатной без ограничения по времени. Социум
109
24 июня 2019 17:28
Здесь тренируют ребят с ОВЗ. Социум
98
24 июня 2019 17:08
Они знакомятся с туристическим потенциалом Среднего Урала и оценивают отдельные объекты на предмет их включения в масштабные межрегиональные маршруты. Социум
110
Здравоохранение
21 июня 2019 13:48
Медучреждение присоединили к областной клинической психбольнице. Здравоохранение
353
20 июня 2019 12:54
В рамках мероприятия буду организованы «Палатки здоровья». Здравоохранение
359
19 июня 2019 18:13
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей. Здравоохранение
358
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13930
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13981
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14184
Туризм
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
301
17 июня 2019 14:01
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
278
17 июня 2019 12:07
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
264
Образование
24 июня 2019 12:22
Всего жюри выбрало 10 победителей диктанта. Образование
169
24 июня 2019 11:55
При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%. Образование
194
21 июня 2019 20:22
"Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания." Образование
5775
Культура
24 июня 2019 18:04
Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном туре фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября. Культура
62
24 июня 2019 14:44
Вход – свободный. Культура
135
24 июня 2019 14:00
Фестиваль начнется с 15.30 парадом оркестров по улице Куйбышева, которая станет пешеходной. Культура
146
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14714
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14276
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
948
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1426
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
290
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
472
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
423
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
398
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
496
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
484
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
512
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
408
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
658
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
678
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
414
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
732
Мероприятия