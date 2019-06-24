Футбольная школа "Крылья-Мечты"отмечает 5 лет!

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Здесь тренируют ребят с ОВЗ.Юным футболистам устроили настоящий спортивный и весёлый праздник!В футбол поиграли все и даже мамы, мальчики получили подарки, а также разыграли футбольные мячи с автографами футболистов ФК "Крылья Советов".***ОВЗ — это ограниченные возможности здоровья, которые накладывают определенные ограничения в повседневной жизнедеятельности.